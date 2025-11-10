 Aller au contenu principal
COP30 : 10 ans après l'Accord de Paris, quel bilan pour l'action climatique ?

information fournie par France 24 10/11/2025 à 17:44

La COP30 vient de s'ouvrir à Belem au Brésil. L'occasion de faire le point, 10 ans après l'Accord de Paris sur le climat. Si la trajectoire du réchauffement est passée de +4 °C à environ +2,5 °C, les engagements restent très insuffisants pour rester sous la barre des +1,5 °C, objectif le plus ambitieux de cet accord. En 2025, beaucoup de pays n’ont pas rendu leurs nouveaux objectifs climatiques, les CDN. La question de la sortie des énergies fossiles reste le principal défi.

COP 30
Environnement

