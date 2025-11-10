 Aller au contenu principal
Canicules urbaines : quand la nature fait respirer la ville

information fournie par France 24 10/11/2025 à 14:36

Gros coup de chaud sur la planète ! L'année 2024 a battu tous les records depuis 1850. Les villes sont en première ligne, car en cas de canicule, la chaleur s’accumule dans les "îlots de chaleur urbains". Comment rafraîchir ces chaudrons à ciel ouvert sans faire marcher les climatiseurs, qui augmentent le réchauffement climatique ? En réinvitant la nature au cœur des agglomérations. Exemple à Angers, dans l’ouest de la France.

