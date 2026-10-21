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17 octobre : le retour des courtes peines

information fournie par France 24 21/10/2026 à 01:07

L'État, souvent été accusé de lenteur judiciaire, a décidé de serrer la vis pour les violences du week-end dernier. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a déjà annoncé des peines de prison ferme pour certains individus non connus des services de police. Au total à ce jour, 149 personnes ont été incarcérées et 800 déférées devant des tribunaux.

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