Après les violences et pillages survenus le 17 octobre à Marseille, des publications virales affirment que les tous les commerces détenus par des personnes de confession juive ont été ciblés, au contraire de ceux des musulmans. Une autre rumeur attribue l'intrusion dans une synagogue parisienne aux manifestants. En réalité, ces affirmations sont sans fondement, et ont été démenties à la fois par les autorités et les représentants de la communauté juive.
17 octobre : les commerces et lieux de culte juifs, ciblés par les manifestants ?
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