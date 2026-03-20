Dans les rues d'Amsterdam, plus de publicités pour les produits à base de viande ou les transports à énergie fossile, à partir du 1ᵉʳ mai 2026. La loi a été adoptée le 22 janvier 2026, à une faible majorité. Dans la capitale néerlandaise, les pouvoirs publics cherchent à faire baisser la consommation de produits à forte empreinte carbone. Le collectif Extinction Rebellion s’est déjà emparé du sujet en retirant les affichages concernés…
Viande, avion, croisière et voitures : Amsterdam en interdit la pub dès le 1er mai 2026
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