L'alliance entre les deux pays "ne peut pas se reposer sur les réussites passées", a déclaré mardi le souverain britannique devant des parlementaires américains acquis à sa cause, après avoir été reçu en matinée par Donald Trump dans une pompe rare à la Maison Blanche.
Deuxième jour de la visite d'État du roi Charles III aux États-Unis
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