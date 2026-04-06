Ce qu'il faut savoir du survol à venir de la Lune par les astronautes d'Artémis

Image tirée d'une diffusion en direct de la Nasa montrant le vaisseau spatial Orion avec l'un de ses quatre panneaux solaires, et la Lune visible en arrière-plan, le 5 avril 2026 ( NASA / - )

Pour la première fois en plus d'un demi-siècle, des astronautes vont survoler lundi la Lune, un moment suspendu qui constituera l'apogée de la mission Artémis II de la Nasa.

Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet:

. Retransmis en direct

Leur période d'observation rapprochée de la Lune durera environ sept heures et commencera lundi vers 18H45 GMT et finira à 01H20 GMT mardi.

Elle sera retransmise en direct sur le site de la Nasa mais aussi sur YouTube et plusieurs plateformes de streaming dont Amazon, Netflix et Apple TV, et sera commentée à la fois par les astronautes et des experts de l'agence spatiale américaine depuis le centre de contrôle à Houston.

La qualité vidéo ne sera toutefois pas toujours idéale, a prévenu la Nasa.

. Silence radio

Quand les astronautes passeront derrière la Lune, leur vaisseau ne parviendra plus à communiquer avec la Terre, ce qui causera une interruption des communications de 40 minutes.

Infographie montrant les principales étapes de la mission Artemis 2 de la Nasa, visant à emmener un équipage de quatre personnes dans le vaisseau spatial Orion autour de la Lune, avec un lancement prévu début 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

"Ce sera palpitant mais aussi un peu effrayant", explique à l'AFP Derek Buzasi, professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'université de Chicago.

A l'époque d'Apollo, se souvient-il, "on retenait tous notre souffle".

. Records et premières

Ce survol sera historique: il s'agira de la première fois qu'une femme (Christina Koch), un homme noir (Victor Glover) et un non Américain (Jeremy Hansen) voleront au-dessus de l'astre.

Avant eux, seuls les pionniers de l'époque d'Apollo, tous des hommes blancs Américains, avaient réalisé cet exploit, entre 1968 et 1972.

Les astronautes d'Artémis II devraient également devenir à cette occasion les êtres humains s'étant le plus éloignés de la Terre.

Ils devraient battre d'un peu plus de 6.600 kilomètres le record de la mission Apollo 13, qui avait dû changer de trajectoire à la suite d'une explosion de réservoir d'oxygène en vol - le fameux "Houston, nous avons un problème" - en allant à plus de 406.000 km de la Terre.

. Une Lune de la taille d'un ballon

Alors que les pionniers d'Apollo étaient passés à une altitude d'environ 110 kilomètres de la surface lunaire, ceux d'Artémis II seront bien plus loin, à environ 6.500 kilomètres au plus proche.

L'équipage contournera en effet la Lune sans passer dans son orbite.

Du fait de cet éloignement, il bénéficiera d'une vue du disque complet de l'astre, y compris la région des pôles.

La Lune leur apparaîtra ainsi aussi grande qu'"un ballon de basket tenu à bout de bras", explique à l'AFP Noah Petro, responsable du laboratoire de géologie planétaire de la Nasa.

. Face cachée

Lors du survol, les quatre astronautes passeront derrière la face cachée de la Lune, qui n'est pas visible depuis la Terre.

Si les astronautes d'Apollo l'avaient survolée, ils n'avaient pas pu la voir dans son intégralité.

Du fait de leur distance, les aventuriers d'Artémis II devraient donc voir des régions de l'astre qui n'ont jusqu'ici été prises en photo que par des robots.

Les quatre astronautes ont suivi une formation de plusieurs années afin d'apprendre à observer et décrire au mieux les formations géologiques. Les scientifiques de la Nasa ont donc hâte de les entendre décrire ce qu'ils voient.

Leurs observations pourraient renseigner sur la composition de la Lune et son histoire, et par extension celui de notre système solaire, ont-ils expliqué.

. Eclipse solaire

Vers la fin du survol, l'équipage assistera à un phénomène rare: une éclipse solaire.

Concrètement, leur vaisseau ainsi que la Lune et le Soleil s'aligneront et le Soleil disparaîtra pendant environ 53 minutes.

A ce moment-là, les astronautes étudieront la couronne solaire, c'est-à-dire la couche la plus externe de l'atmosphère du soleil qui leur apparaîtra comme une sorte de halo.

Ils guetteront également d'éventuels flashs de lumière causés par des impacts de météorites sur la surface de la Lune.

. Coucher et lever de Terre

Ils verront également la Terre disparaître et réapparaître derrière la Lune.

A cette occasion, ils tenteront de reproduire la célèbre photographie "lever de Terre" prise en 1968 lors d'Apollo 8, la première mission à avoir tourné autour de la Lune.

Capturée par l'astronaute William Anders, cette vue avait bouleversé notre vision du monde en illustrant la beauté et de la fragilité de notre planète.