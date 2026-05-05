La guerre contre l'Iran lancée par les forces américaines et israéliennes le 28 février "se déroule très bien", a affirmé le président américain Donald Trump lundi lors d'un événement à la Maison Blanche, à Washington.
La guerre au Moyen-Orient "se déroule très bien", dit Trump
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