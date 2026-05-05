L'actrice américaine Blake Lively arrive sur le tapis rouge du Met Gala à New York. Les vedettes d'Hollywood Blake Lively et Justin Baldoni, qui s'affrontaient à coups de plaintes sur fond d'accusations de harcèlement sexuel portées par l'actrice, ont conclu lundi un accord à l'amiable mettant fin à leur bataille judiciaire, selon un communiqué de leurs avocats. IMAGES
Blake Lively au Met Gala après sa bataille juridique après Justin Baldoni
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