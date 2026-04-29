Après plusieurs mois de travaux sous haute tension, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont finalement donné leur feu vert à la publication du rapport de leur collègue Charles Alloncle, malgré de vives protestations de la gauche. Ce document de près de 400 pages sera dévoilé le 4 mai.
Audiovisuel public: feu vert au rapport Alloncle
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