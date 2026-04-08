Des manifestants se rassemblent à Washington pour dénoncer une intervention militaire américaine en Iran, lors d’une manifestation près de la Maison Blanche. Donald Trump a déclaré qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait "complètement" le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale. IMAGES
Washington: rassemblement contre une escalade avec l'Iran
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