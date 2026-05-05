Le président français Emmanuel Macron pose aux côtés du président et du Premier ministre arménien, lors du forum du dialogue d'Erevan. Macron participe à un sommet de la Communauté politique européenne ainsi qu'un sommet conjoint UE-Arménie avec des dizaines de dirigeants européens. IMAGES
Macron pose pour des photos au forum du dialogue d'Erevan en Arménie
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