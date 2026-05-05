L'Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à deux militaires de 24 et 30 ans qui ont trouvé la mort lors d'un accident de plongée survenu dans la nuit de lundi à mardi à Angers, lors d'un exercice organisé dans la rivière Maine. IMAGES
Militaires morts dans un accident de plongée: minute de silence à l'Assemblée nationale
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