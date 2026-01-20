Les marchés financiers vacillent après les nouvelles menaces douanières américaines visant plusieurs pays européens. Entre incertitudes géopolitiques, risque de correction et essoufflement de certaines valorisations technologiques, les investisseurs s’interrogent sur la trajectoire des indices au début de l’année. L'analyse d'Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama 20 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Vers un premier semestre très compliqué pour les marchés boursiers ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro