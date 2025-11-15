Le préfet de la Meuse va porter plainte pour propos révisionnistes tenus en marge d'un hommage rendu samedi "au maréchal Pétain et à ses soldats" dans une église de Verdun, qui a attiré un poignée de fidèles face à une centaine de manifestants.
Verdun: Manifestation et plainte pour révisionnisme lors de la messe en "hommage" à Pétain
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro