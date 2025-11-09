La "marche de l'égalité" organisée par l'Association française des victimes du terrorisme (AfVT) dans le cadre d'un évènement baptisé "13-Unis", s'élance de la place de la République à Paris, à quelques jours du 10e anniversaire des attentats du 13-novembre, menée par Yaël Braun-Pivet et Amélie Oudéa-Castéra.
13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris
