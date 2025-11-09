La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

Des habitants évacués lors d'inondations à l'approche du super-typhon Fung-wong sur l'île philippine de Mindanao, le 8 novembre 2025. ( AFP / Erwin MASCARINAS )

Le "super typhon" Fung-wong a frappé de plein fouet la côte est des Philippines dimanche soir, après avoir entraîné la mort d'au moins deux personnes et l'évacuation de plus d'un million d'habitants.

La tempête, dont le rayon couvre presque l'ensemble des Philippines, a touché terre dans la province d'Aurora, sur l'île principale de Luçon, à 21H10 (13H10 GMT), a rapporté le service météo, quelques jours seulement après que le typhon Kalmaegi a dévasté le pays.

Des vents violents et de fortes pluies devraient s'abattre sur une grande partie de cet archipel où au moins 224 personnes ont péri la semaine dernière au passage de Kalmaegi, selon le dernier bilan du gouvernement.

Fung-wong est arrivé en provenance de l'est de l'archipel avec des vents soufflant à 185 km/h, atteignant parfois jusqu'à 230 km/h.

Au total, près de 1,2 million de personnes ont été évacuées, a annoncé la Défense civile, dans un pays encore sous le choc des ravages de Kalmaegi -- le typhon le plus meurtrier de l'année.

Un secouriste dans la ville de Catbalogan, capitale de la province de Samar (ouest), Juniel Tagarino, a annoncé à l'AFP que le corps d'une première victime avait été retrouvé sous des débris et d'arbres déracinés.

La femme de 64 ans fuyait avec des membres de sa famille samedi soir lorsqu'elle est retournée "à l'intérieur de sa maison, où elle avait probablement oublié quelque chose", pour être retrouvée plusieurs heures plus tard, a-t-il expliqué.

Le bureau de la protection civile a confirmé un deuxième décès, une personne s'est noyée lors d'une crue soudaine sur l'île de Catanduanes (nord-est).

A Aurora, Aries Ora, un fonctionnaire de 34 ans, a déclaré à l'AFP en début de soirée que la pluie était encore légère, alors qu'il protégeait sa maison dans la ville de Dipaculao avec des plaques d'acier et des planches de bois.

"Ce qui nous effraie vraiment, c'est que l'arrivée est prévue pendant la nuit," a-t-il dit: "Contrairement aux typhons précédents, nous ne pourrons pas clairement voir le mouvement du vent et ce qui se passe autour de nous".

Plus au nord, dans la province de Cagayan, des personnes réfugiées dans un centre d'évacuation ont déclaré à l'AFP que la crainte des inondations les avait convaincues de quitter leur domicile.

"Notre maison est souvent inondée, alors quand on nous a demandé d'évacuer, nous avons obéi, nous risquions d'être pris au piège", a raconté Loretta Salquina: "Le typhon pourrait emporter nos toits (...) Nous sommes plus en sécurité ici".

Les écoles et bâtiments publics resteront fermés lundi dans une large partie du pays, notamment dans la capitale Manille, et près de 300 vols ont déjà été annulés, selon les autorités.

La tempête Fung Wong menace les Philippines ( AFP / Valentina BRESCHI )

Samedi, des habitants ont tenté de river leurs habitations au sol avec des cordes dans l'espoir qu'elles résistent aux rafales, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

Sur une vidéo authentifiée par l'AFP, une église de la ville de Birac apparaît encerclée par les eaux de crues, qui montent jusqu'à la mi-hauteur de son entrée.

- Cumuls de 200 millimètres -

Fung-wong devrait déverser "des précipitations de 200 millimètres ou plus, qui peuvent provoquer des inondations étendues, pas seulement dans les zones de basse altitude", a mis en garde Benison Estareja, un météorologue du gouvernement, lors d'une conférence de presse.

Des routes inondées à l'approche du super-typhon Fung-wong, sur l'île philippine de Mindanao, le 8 novembre 2025. ( AFP / Erwin MASCARINAS )

Les opérations de secours après le typhon de Kalmaegi ont été suspendues samedi en raison de l'arrivée de Fung-wong dans la province de Cebu (centre), la plus sinistrée.

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.