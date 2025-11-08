Au moins six personnes ont été tuées et plus de 430 blessées par une tornade qui a dévasté une localité du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont annoncé samedi les autorités locales.
Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil
