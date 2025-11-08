 Aller au contenu principal
Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil

information fournie par AFP Video 08/11/2025 à 17:35

Au moins six personnes ont été tuées et plus de 430 blessées par une tornade qui a dévasté une localité du sud du Brésil, dans l'Etat du Parana, ont annoncé samedi les autorités locales.

