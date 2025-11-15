Images de manifestants à Verdun, où une messe en hommage au maréchal Pétain s'est tenue dans une église fermée et strictement réservée aux membres de l'association organisatrice. Le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, va porter plainte contre des propos "clairement révisionnistes" tenus en marge de cet hommage. IMAGES
Verdun: les participants d'une messe organisée en hommage à Pétain hués par des manifestants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro