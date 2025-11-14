 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Polluants, tabac, alcool... le cancer progresse en Europe

information fournie par France 24 14/11/2025 à 18:00

Du 19 au 20 novembre se tient à Bruxelles un sommet européen sur le cancer, deuxième cause de mortalité sur le Vieux Continent, après les maladies cardio-vasculaires. Chaque année, 2,6 millions de personnes sont diagnostiquées d’un cancer en Europe, et 1,3 millions en meurent. Bien que les Européens représentent moins de 10 % de la population mondiale, ils concentrent environ 25 % des cas de cancer mondiaux, soulignant ainsi la gravité de cette maladie sur le continent.

Vidéos les + vues

1

Tunisie : nouvelle manifestation à Gabès pour soutenir la plainte contre un complexe chimique

information fournie par France 24 13 nov.
2

Budget: l'Assemblée ne siègera pas ce week-end, une décision "inacceptable" pour la gauche

information fournie par AFP 01:33
29
3

Espagne: le jugement dans le procès inédit du Procureur général mis en délibéré

information fournie par AFP 13 nov.
4

13-Novembre: Wauquiez (LR) invite à "défendre ce à quoi on tient"

information fournie par AFP Video 13 nov.
5

Paul Watson: "Je pense que rien ne sera accompli" lors de la COP30

information fournie par AFP Video 13 nov.
6

13-Novembre: la France, cible "quand les terroristes veulent frapper la démocratie" (Macron)

information fournie par AFP Video 13 nov.
7

Intelligence artificielle : vers l'éclatement d'une bulle ?

information fournie par Sycomore AM 13 nov.
1
8

Ukraine: des immeubles résidentiels endommagés par des frappes russes à Kiev

information fournie par AFP Video 10:01
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
3

Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank 10 nov.
4

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
5

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
6

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
7

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
8

Réactions à Bordeaux après la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 11 nov.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
7

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
8

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank