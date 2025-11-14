Du 19 au 20 novembre se tient à Bruxelles un sommet européen sur le cancer, deuxième cause de mortalité sur le Vieux Continent, après les maladies cardio-vasculaires. Chaque année, 2,6 millions de personnes sont diagnostiquées d’un cancer en Europe, et 1,3 millions en meurent. Bien que les Européens représentent moins de 10 % de la population mondiale, ils concentrent environ 25 % des cas de cancer mondiaux, soulignant ainsi la gravité de cette maladie sur le continent.
Polluants, tabac, alcool... le cancer progresse en Europe
