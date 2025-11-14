Cette semaine, nous accueillons Christina Egelund, ministre danoise de l'Enseignement supérieur et de la Science. Renforcement de la défense, développement de l’intelligence artificielle et course à l’espace, elle évoque les domaines clés pour relancer la compétitivité de l’Union européenne.
Christina Egelund : "Je n'aurais jamais pensé qu’un Danemark pacifiste soit survolé par des drones"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro