 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le silence de Suède, remède à la pollution sonore ?

information fournie par AFP Video 14/11/2025 à 18:35

Quatre jours dans une cabane dans les bois, sans téléphone et sans un bruit: trois couples ont relevé le défi proposé par un office du tourisme suédois pour alerter sur les dangers de la pollution sonore.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Tunisie : nouvelle manifestation à Gabès pour soutenir la plainte contre un complexe chimique

information fournie par France 24 13 nov.
2

Budget: l'Assemblée ne siègera pas ce week-end, une décision "inacceptable" pour la gauche

information fournie par AFP 01:33
29
3

Ukraine: des immeubles résidentiels endommagés par des frappes russes à Kiev

information fournie par AFP Video 10:01
4

"Le ciel s'est refermé": Anne Hidalgo rend un hommage ému aux victimes du 13-Novembre

information fournie par AFP Video 10:04
5

13-Novembre: la France, cible "quand les terroristes veulent frapper la démocratie" (Macron)

information fournie par AFP Video 13 nov.
6

Paul Watson: "Je pense que rien ne sera accompli" lors de la COP30

information fournie par AFP Video 13 nov.
7

La France décroche son ticket pour la Coupe du monde en battant l’Ukraine

information fournie par France 24 08:16
8

Top 5 IA du 13/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 07 nov.
2

Incidents à la Philharmonie de Paris: "Rien ne justifie ces actes", dit Nuñez

information fournie par AFP Video 07 nov.
3

Une tornade fait six morts et plus de 430 blessés dans le Sud du Brésil

information fournie par AFP Video 08 nov.
4

Dans un village de la Loire, l'arrivée de généralistes volontaires rassure mais ne promet rien

information fournie par AFP Video 08 nov.
5

Une tornade fait six morts et 750 blessés dans le sud du Brésil

information fournie par AFP 09 nov.
6

La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

information fournie par AFP 09 nov.
7

13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris

information fournie par AFP Video 09 nov.
8

Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués

information fournie par AFP Video 09 nov.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
7

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
8

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank