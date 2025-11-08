L'opération "un médecin près de chez vous" s'est déployée à Saint-Just-en-Chevalet, pour la première fois en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mesure phare de l'ex-Premier ministre François Bayrou contre les déserts médicaux, cette "mission de solidarité" devait au départ être obligatoire pour les médecins des zones bien pourvues.
Dans un village de la Loire, l'arrivée de généralistes volontaires rassure mais ne promet rien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro