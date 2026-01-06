Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu promet qu'un débat "aura lieu" au Parlement sur l'opération militaire américaine au Venezuela pour capturer son dirigeant Nicolas Maduro.
Venezuela: Lecornu dénonce une opération militaire américaine "illégale"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro