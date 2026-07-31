Alors que des alertes à la canicule sont en vigueur dans l'ensemble des Balkans, la baisse drastique du niveau des cours d'eau paralyse la navigation dans certaines régions de Serbie, perturbant les importations de carburant et la production d'énergie hydroélectrique. Sur le tronçon serbe du Danube, certains passages sont désormais tellement peu profonds qu'ils peuvent être traversés à pied.
Vague de chaleur : le Danube atteint des "niveaux historiquement bas" en Serbie
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