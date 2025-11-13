 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: Trump signe le texte mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis

information fournie par AFP Video 13/11/2025 à 09:05

Le président américain Donald Trump signe une loi pour mettre fin à la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral lors d'une cérémonie dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Budget France
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Médicaments : la transparence des prix fait débat à l’Assemblée

information fournie par France 24 12 nov.
2

Islamabad sous haute-sécurité après un attentat-suicide

information fournie par AFP 12 nov.
3

Tourcoing: un mineur à scooter décède après un refus d'obtempérer

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
4

Bourse : que faire si la bulle IA explose ?

information fournie par Ecorama 12 nov.
5

Patrick Artus : "Curieusement les investisseurs étrangers ne sont pas très pessimistes sur la France !"

information fournie par Ecorama 12 nov.
4
6

Chute de Bamako ? "Dans le désordre, tout peut arriver", dit l'ex-ministre Tiéman Hubert Coulibaly

information fournie par France 24 12 nov.
7

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
8

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
1

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
2

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
3

Les investisseurs sont-ils obligés de choisir entre performance et impact ?

information fournie par Boursorama 05 nov.
4

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
5

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
6

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
7

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
8

Vatel Capital : investir dans l'innovation avec le FCPI Dividendes plus no 13

information fournie par Boursorama 06 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

3 commentaires

  • 09:56

    Oui triste sire, les Etats désunis...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank