Chute de Bamako ? "Dans le désordre, tout peut arriver", dit l'ex-ministre Tiéman Hubert Coulibaly

information fournie par France 24 12/11/2025 à 16:18

Dans un entretien accordé à France 24, Tiéman Hubert Coulibaly, ancien chef de la diplomatie malienne, alerte sur la situation sécuritaire au Mali. Alors que le JNIM multiplie les blocus et que plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à quitter le territoire, il estime que "dans le désordre, tout peut arriver". Il appelle la junte à dialoguer avec Iyad Ag Ghali et à "arrêter cette aventure avec ces mercenaires russes".

