 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Médicaments : la transparence des prix fait débat à l’Assemblée

information fournie par France 24 12/11/2025 à 10:41

Un amendement à l’article 11 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale impose la publication du prix réel des médicaments payés par l’Assurance maladie. Une mesure saluée au nom de la transparence, mais qui fait craindre des hausses de prix et des pénuries.

Vidéos les + vues

1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
3

Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

information fournie par AFP 10 nov.
4

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10 nov.
5

En face du Venezuela, les pêcheurs de Trinité-et-Tobago pris entre deux feux

information fournie par AFP Video 11 nov.
6

Le parfumeur Francis Kurkdjian célèbre 30 ans de créations

information fournie par France 24 11 nov.
1
7

UE-Chine Ici l'Europe

information fournie par France 24 11 nov.
8

En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe

information fournie par AFP Video 11 nov.
1

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
2

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
3

Les investisseurs sont-ils obligés de choisir entre performance et impact ?

information fournie par Boursorama 05 nov.
4

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
5

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
6

Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 06 nov.
7

Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains

information fournie par Ecorama 05 nov.
8

Denis Ferrand (DG de Rexecode) : "Il est faux de dire que les 1% des plus riches paient moins d'impôts proportionnellement !"

information fournie par Ecorama 05 nov.
3
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank