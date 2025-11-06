Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.
Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro