Patrick Artus : "Curieusement les investisseurs étrangers ne sont pas très pessimistes sur la France !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 12/11/2025 à 14:10

Patrick Martin dénonce le report de la réforme des retraites comme une « hérésie » et alerte sur ses conséquences : pouvoir d’achat affaibli, emploi menacé, taxation accrue pour les entreprises et une dépense publique en hausse de 2,5 % dès l’an prochain. À l’Assemblée nationale, les mesures votées interrogent : où sont les économies ? L’image de la France à l’étranger se brouille, entre instabilité politique, projets de taxes et inquiétudes budgétaires. Décrochage européen, faiblesse productive, injustice fiscale… et une urgence éducative à ne plus ignorer : entretien avec Patrick Artus, co-auteur de La France réinventée (Odile Jacob) et conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 12 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Bousorama.com

