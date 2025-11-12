 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse : que faire si la bulle IA explose ?

information fournie par Ecorama 12/11/2025 à 14:05

Alors que les géants de la tech investissent massivement dans l’intelligence artificielle, les marchés s’emballent… au risque de surchauffe. Décryptage avec John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, des signaux d’une possible bulle financière et les stratégies à adopter : faut-il s’en protéger ou en profiter ? Comment investir quand tout semble survalorisé ? Dividendes, infrastructures, marchés émergents, obligations, or… quelles sont les vraies poches de valeur ? Et en cas d’éclatement, quel réflexe adopter pour un investisseur long terme : tenir bon, renforcer, ou alléger ses positions ? Une discussion essentielle pour naviguer dans un marché sous tension. Ecorama du 12 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Bousorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

information fournie par AFP 10 nov.
2

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

En face du Venezuela, les pêcheurs de Trinité-et-Tobago pris entre deux feux

information fournie par AFP Video 11 nov.
4

Le parfumeur Francis Kurkdjian célèbre 30 ans de créations

information fournie par France 24 11 nov.
1
5

En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe

information fournie par AFP Video 11 nov.
6

"Feuilletons sous cocaïne": comment les vertical dramas bousculent Hollywood

information fournie par AFP Video 11 nov.
7

Le Premier ministre indien qualifie l'explosion meurtrière à Delhi de "complot"

information fournie par AFP 11 nov.
8

Absence des États-Unis à la COP30 : coup dur ou chance pour le climat ?

information fournie par France 24 11 nov.
2
1

Top 5 IA du 05/11/2025

information fournie par Libertify 06 nov.
2

VUES AÉRIENNES: la destruction massive à Gaza-ville après deux ans de conflit

information fournie par AFP Video 05 nov.
1
3

Île d'Oléron: la police scientifique s'affaire autour du véhicule du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
4

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
5

Oléron: parquet antiterroriste sur place, "en observateur" mais "pas saisi" (ministre)

information fournie par AFP Video 05 nov.
6

Le patron du BHV "salue" la suspension de la plateforme Shein

information fournie par AFP Video 05 nov.
7

Victoire de Zohran Mamdani à New York et scandale autour de Shein en France

information fournie par France 24 05 nov.
8

Mamdani élu à New-York : "Une leçon qui donne beaucoup d'espoir" (Panot)

information fournie par AFP Video 05 nov.
2
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank