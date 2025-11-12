Bourse : que faire si la bulle IA explose ?

information fournie par Ecorama • 12/11/2025 à 14:05

Alors que les géants de la tech investissent massivement dans l’intelligence artificielle, les marchés s’emballent… au risque de surchauffe. Décryptage avec John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, des signaux d’une possible bulle financière et les stratégies à adopter : faut-il s’en protéger ou en profiter ? Comment investir quand tout semble survalorisé ? Dividendes, infrastructures, marchés émergents, obligations, or… quelles sont les vraies poches de valeur ? Et en cas d’éclatement, quel réflexe adopter pour un investisseur long terme : tenir bon, renforcer, ou alléger ses positions ? Une discussion essentielle pour naviguer dans un marché sous tension. Ecorama du 12 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Bousorama.com