"On a entendu un énorme choc", a raconté mercredi une habitante de Tourcoing (Nord), témoin de l'accident de scooter survenu la veille peu après un refus d'obtempérer, dans lequel un adolescent de 16 ans a trouvé la mort.
Tourcoing: un mineur à scooter décède après un refus d'obtempérer
