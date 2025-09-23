Le président américain Donald Trump a déconseillé fortement le paracétamol aux femmes enceintes, assurant qu'il est "peut-être associé à un risque très accru d'autisme", des propos condamnés par des spécialistes de ce trouble neurodéveloppemental complexe.
USA: Trump lie le paracétamol à l'autisme et exhorte les femmes enceintes de ne pas en prendre
