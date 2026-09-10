La présidente de la Banque centrale européenne juge qu'annuler la dette française détenue par l'institution monétaire, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, candidat de gauche radicale à l'élection présidentielle en France, constituerait une "violation pure du traité" sur l'Union européenne.
"Une violation pure du traité" de l'UE: Lagarde réagit à la proposition de Mélenchon
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