Sérums, patchs, masques : de plus en plus d'adolescentes, voire de pré-adolescentes, se livrent à d’exigeantes routines beauté appelées "skincare". Une obsession du teint parfait poussée par les réseaux sociaux et les enseignes de cosmétiques. Les dermatologues alertent et rappellent qu'il n'y a aucune routine beauté à conseiller chez l'enfant.
Une skincare routine à dix ans ?
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