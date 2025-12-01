Une trentaine d'œuvres chocolatées vont être mises aux enchères à Artcurial à Paris. Les bénéfices de la vente sont destinés au profit de BAB Charity pour les enfants atteints de leucémie à l'hôpital Trousseau.
"Une première": des œuvres tout en chocolat bientôt vendues aux enchères
