"Une première": des œuvres tout en chocolat bientôt vendues aux enchères

information fournie par AFP Video 01/12/2025 à 15:13

Une trentaine d'œuvres chocolatées vont être mises aux enchères à Artcurial à Paris. Les bénéfices de la vente sont destinés au profit de BAB Charity pour les enfants atteints de leucémie à l'hôpital Trousseau.

