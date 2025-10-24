Neuf citrouilles géantes ont été sculptées et seront illuminées lors du concours annuel d'Halloween à Copenhague, dont la grande gagnante pèse cette année 903,5 kg.
Une citrouille de 903kg remporte le concours annuel d'Halloween à Copenhague
