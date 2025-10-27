 Aller au contenu principal
Fed, résultats de la tech US : de nouveaux records cette semaine sur les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 27/10/2025 à 14:10

Wall Street peut-elle prolonger son euphorie après un triple record historique de vendredi dernier ? Entre une inflation moins virulente que prévu, une possible baisse des taux de la Fed mercredi, et les résultats très attendus des géants du numérique comme Amazon, Microsoft et Meta, les marchés américains s’apprêtent à vivre une semaine décisive. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

