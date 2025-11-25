Environ 150 pompiers sont mobilisés pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt du quartier de Southall, dans l'ouest de Londres. La cause de l'incendie n'a pas encore été établie, mais les pompiers de Londres ont déclaré avoir classé la situation comme un "incident prolongé", indiquant que la gestion de l'incendie restait "complexe". IMAGES
Royaume-Uni : près de 150 pompiers mobilisés sur un incendie dans l'ouest de Londres
