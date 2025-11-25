La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mardi sa volonté de renforcer la pratique du cinéma et de l’image animée, à l’école et en dehors, en soutenant la création de filières cinéma et audiovisuel dans les conservatoires, lors d’un déplacement au lycée Léon Blum de Créteil (Val-de-Marne), où elle a rencontré des élèves suivant l’option cinéma.
Rachida Dati veut "développer la pratique du cinéma" chez les jeunes
