Une centaine d'agriculteurs sont entrés à l'aube à Paris jeudi à l'appel de la Coordination rurale (CR)pour s'opposer au traité du Mercosur et dénoncer la gestion du gouvernement de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Une centaine d'agriculteurs en tracteurs sont entrés dans Paris
