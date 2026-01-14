Un membre de Kneecap et l'avocat du groupe arrivent au Royal Courts of Justice de Londres

L'avocat du groupe de rap irlandais Kneecap, son manager et l'un de ses membres arrivent au Royal Courts of Justice de Londres, alors que les procureurs britanniques contestent la décision d'abandonner les poursuites pour terrorisme contre le chanteur Liam O'Hanna, connu sous le nom de scène Mo Chara. IMAGES
