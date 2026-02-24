Des manifestants expriment leur solidarité avec l'Ukraine sur la place du château royal à Varsovie, à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe, en brandissant des drapeaux ukrainiens et en scandant "La Crimée, c'est l'Ukraine".
Pologne: manifestation de solidarité avec l'Ukraine pour la quatrième année de la guerre
