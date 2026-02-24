 Aller au contenu principal
En Ecosse, le lent réapprentissage du travail de la laine

information fournie par AFP Video 24/02/2026 à 19:55

Des ateliers de tissage du cachemire installés dans une vieille région minière écossaise tentent d'attirer de jeunes talents et de leur réapprendre des techniques en voie de disparition.

