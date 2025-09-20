Auréolé de deux décennies de tubes planétaires comme "Titanium" et "I'm good", le DJ français David Guetta s'offre son premier Stade de France le 13 juin 2026, un "gros challenge" pour partager "un moment de positivité", a-t-il confié à l'AFP.
"Un gros challenge": David Guetta s'offre son premier Stade de France en 2026
