Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages à Gaza, alors qu'ils se rassemblent à Tel-Aviv pour réclamer la libération de tous les prisonniers restants. IMAGES
Rassemblement à Tel Aviv pour demander la libération des otages à Gaza
