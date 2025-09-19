 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xavier Bettel : "Reconnaître la Palestine n'est pas un acte hostile envers Israël"

information fournie par France 24 19/09/2025 à 18:05

Cette semaine, nous recevons Xavier Bettel, ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Reconnaissance de la Palestine, sanctions contre la Russie et renforcement de la défense européenne, il commente les sujets qui divisent les États membres.

Guerre en Ukraine
Guerre commerciale

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Le récap de la semaine du 08/09 au 12/09

information fournie par Libertify 13 sept.
3

Dans les rues de Rio, une effigie de l'ex-président déchu Bolsonaro devient un spot photo

information fournie par AFP Video 13 sept.
1
4

Budget: la CFDT continuera "de peser sur le budget" (Marylise Léon)

information fournie par AFP Video 12 sept.
3
5

Les partenaires sociaux à Matignon, l'attente de "rupture" et la mobilisation du 18 en toile de fond

information fournie par AFP 12 sept.
4
6

Des milliers de partisans du militant d'extrême droite Tommy Robinson réunis à Londres

information fournie par AFP Video 13 sept.
2
7

"La Russie veut mettre le feu à la région", met en garde la Pologne à l'ONU

information fournie par AFP Video 13 sept.
13
8

Oeuvre éphémère à Paris du chef Alléno et de l'artiste JR pour les co-victimes de la route

information fournie par AFP Video 13 sept.
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
3

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
4

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
5

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
7

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
8

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank