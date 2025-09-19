Rentrée universitaire dans l'UE : mobilité et réussite pour les jeunes ?

information fournie par France 24 • 19/09/2025 à 18:00

Grâce à Erasmus+, le programme phare d’échanges pour les étudiants, lycéens, apprentis et Européens en formation continue, l'UE tente de renforcer l'identité européenne. En 38 ans d’existence, Erasmus a bénéficié à plus de 16 millions de personnes dans l’Union. Le programme rassemble aujourd’hui 33 pays, pour un budget de 26 milliards d’euros sur six ans. Une enveloppe qui devrait augmenter de 50 % dans les prochaines années, selon les plans de la Commission européenne.

Mais il reste des défis à relever. En ce qui concerne l'inclusion, le nombre de jeunes en situation défavorisée bénéficiant d’Erasmus+ est encore trop faible. Plus largement, l’Europe semble à la peine pour tenir ses objectifs ambitieux en matière d’éducation, avec de fortes disparités entre les États membres. Alors, où en est l’éducation européenne ?