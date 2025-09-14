 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'extrême droite réunit jusqu'à 150.000 personnes à Londres, incidents avec la police

information fournie par AFP Video 14/09/2025 à 13:15

Entre 110.000 et 150.000 personnes ont participé samedi à Londres à un rassemblement à l'appel du militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson. Au même momment, une contre-manifestation a réuni 5.000 personnes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:39

    Qualifier les patriotes britanniques, d'extrême droite, est particulièrement malhonnête
    Mais, on en attendait pas moins de la part d'une officine comme l'AFP.

Signaler le commentaire

Fermer

