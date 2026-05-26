Quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans le choc "excessivement violent" entre un car scolaire et un train mardi matin dans le nord de la Belgique.
Un car scolaire percuté par un train en Belgique, quatre morts dont deux enfants
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